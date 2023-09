Pd: Bonafoni, ‘pronti a scendere in piazza per Paese e Europa’

StrettoWeb

Roma, 10 set. (Adnkronos) – “Lo ha detto dal palco di Ravenna davanti a più di duemila persone la segretaria del Pd Elly Schlein: il Partito Democratico è pronto a scendere in piazza nel prossimo autunno. Una grande mobilitazione, per la lotta alle disuguaglianze, il lavoro dignitoso, la scuola e la sanità pubblica, la conversione ecologica, il sostegno ai redditi, il diritto alla casa”. Così Marta Bonafoni, coordinatrice nazionale del Pd.

“Saremo in piazza contro le politiche di un governo forte con i deboli e debole con i forti. Dopo il successo della nostra estate militante continuiamo la nostra mobilitazione, per ricostruire un partito plurale largo, generoso, consapevole, con porte e finestre aperte”.