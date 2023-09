Pd: al via ‘Crea! L’Italia che faremo’, intervengono Prodi, Schlein e Bonaccini

StrettoWeb

Roma, 22 set. (Adnkronos) – Oggi, venerdì 22 settembre, e domani, sabato 23 settembre, si svolgerà a Iseo “Crea! L’Italia che faremo?. L?evento è organizzato da deputati e senatori del Partito Democratico di area neoulivista per discutere dei problemi principali del Paese e delle proposte per affrontarli con politici, rappresentanti dell’economia e della società, esperti e imprenditori. Nel pomeriggio di oggi interverranno in collegamento la segretaria Elly Schlein e il presidente Stefano Bonaccini.

Prenderanno parte all?evento anche Dianora Bardi, Nino Cartabellotta, Enrico Giovannini, Nando Pagnoncelli, Nicoletta Pirozzi, Francesco Profumo, Francesco Boccia, Chiara Braga, Lorenzo Guerini, Dario Nardella, Andrea Orlando, Peppe Provenzano, Silvia Roggiani, Beppe Sala, Marina Sereni, Roberto Speranza, Marco Benvenuti, Loredana Leoni, Luca Pani, Costanza Hermanin, Serena Giacomin, Shaul Bassi, Riccarda Zezza, Cristina Tedaldi, Marco Benvenuti, Loredana Leoni, Gianguido D?Alberto. A discutere con loro, i promotori dell?iniziativa, tra i quali Anna Ascani, Lorenzo Basso, Andrea Casu, Annamaria Furlan, Gianni Girelli, Stefano Graziano, Beatrice Lorenzin, Ilenia Malavasi, Irene Manzi, Matteo Mauri, Marco Meloni, Antonio Nicita, Giacomo Possamai, Marco Simiani, Toni Ricciardi, Ylenia Zambito.