Momenti di paura questa mattina a Ponticelli, quartiere alla periferia est di Napoli. Un ragazzo di 15 anni, infatti è stato accoltellato. Il fatto è avvenuto nell’istituto tecnico industriale Marie Curie, in Via Argine, intorno alle 11.30. Per fortuna, il giovane non è grave: ha riportato una ferita alla gamba e per questo gli sono stati applicati alcuni punti di sutura dopo il trasferimento al Pronto Soccorso dell’Ospedale del Mare.

Secondo quanto apprende l’Agi, inizialmente il ragazzo ha raccontato agli insegnanti di essersi ferito da solo dopo una caduta. Poi però la Preside dell’Istituto ha chiamato il 118, il quale si è reso conto che la ferita è stata provocata da una coltellata. Sul posto la Polizia, che sta provando a ricostruire l’accaduto.