Paura a Cosenza: borsa sospetta all’autostazione, intervengono gli artificieri

Grande paura ieri sera a Cosenza, intorno alle 20. Una scoperta ha fatto allarmare l’intera comunità: una borsa sospetta, nello specifico una valigia rossa abbandondata su una delle corsie degli autobus, è stata segnalata in autostazione. Scattato nell’immediatezza il protocollo d’emergenza antibomba: in pochi minuti la zona è stata evacuata e blindata e gli artificieri hanno svolto le dovute operazioni di controllo in sinergia con i Vigili del Fuoco. Infine, la scoperta: fortunatamente non si è trattato di alcun ordigno pronto ad esplodere bensì della valigia di qualche passeggero, distratto, che l’ha dimenticata prima di salire sul bus. Una distrazione che potrebbe incorrere nel civile: il viaggiatore infatti, rischia una denuncia per procurato allarme.