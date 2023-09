Ancora paura nell’Alto Jonio Cosentino: vasto incendio sul lungomare di Trebisacce

StrettoWeb

L’Alto Jonio Cosentino, terra martoriata dagli incendi: dopo l’incendio di questa mattina a Villapiana, le fiamme hanno raggiunto il vicino comune di Trebisacce. Un alta colonna di fumo nero si è innalzata nel pomeriggio partendo dalla località “bivio di Albidona” per arrivare fino al lungomare, arrivando pericolosamente vicino alla stazione ferroviaria e alle abitazione attigue. Tanta paura per gli abitanti che hanno visto il cielo colorarsi di nero e le tipiche palme della passeggiata marittima andare a fuoco. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco i quali, con solerzia, hanno domato il rogo ed evitato che le fiamme, per il forte vento, si propagassero verso l’isola ecologica.

Le immagini dell'incendio sul lungomare di Trebisacce