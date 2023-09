“L’alimentazione al tempo della Magna Grecia”: passeggiata patrimoniale di via Giudecca a Reggio Calabria

StrettoWeb

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2023, promosse dal Ministero della Cultura, l’Associazione APS “Comunità Patrimoniale – Scalinata Monumentale di via Giudecca” di Reggio Calabria, presenta: “Passeggiata Patrimoniale – ‘RHEGION’ – L’alimentazione al tempo della Magna Grecia”. L’evento sarà “un momento di conoscenza, di osservazione e di dialogo fra cittadini, produttori ed esperti di settore che, insieme, parteciperanno per tramandare un patrimonio vivente che, da quasi 3000 anni, alimenta generazioni sane e nutrizionalmente equilibrate, ingredienti indispensabili e decisivi per curare il territorio e riportarci all’essenziale” afferma la presidente della Comunità patrimoniale di via Giudecca Simona Lanzoni.

L’evento è patrocinato dal comune di Reggio Calabria, dall’Ufficio di Venezia del Consiglio d’Europa, dall’Osservatorio patrimonio Unesco, dall’associazione Inside con Elisabetta Marcianò, dall’azienda Ceratti, cantina di Casignana-Bianco nel cuore dell’area magnogreca, dall’Associazione Italia Sommelier, dalla piattaforma delle comunità patrimoniali Faro Italia Platform.

La passeggiata avrà inizio alle ore 17:00 al MArRC, per poi proseguire con la seconda tappa all’Odeon di via XXIV Maggio e alla scalinata di via Giudecca, dove ci sarà anche un momento conviviale per ricordare anche il primo anno di attività della comunità patrimoniale.