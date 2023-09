Partita per Vialli al Granillo, l’organizzatore costretto a rispondere a chi storce il muso

StrettoWeb

Allo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, domenica 10 settembre 2023, alle ore 21, si terrà la partita di calcio “The Legend Gianluca Vialli”, in memoria del calciatore della nazionale, della Cremonese, della Sampdoria, della Juventus e del Chelsea, scomparso lo scorso 6 gennaio 2023. La Nazionale Azzurri – National Blue W.S.A. – di Alessandro Arena, con il Patrocinio del Comune di Reggio Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, della Regione Calabria e con il sostegno dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, darà vita ad un memorabile evento di solidarietà, in quanto il ricavato della vendita dei biglietti della partita sarà destinato alla Struttura We Aut, specializzata nell’assistenza ai bambini autistici ed impegnata nella sensibilizzazione relativamente a tale problematica, a cui offrono il proprio contributo ex compagni di squadra, attori, cantanti e amici del grande calciatore scomparso.

L’evento, che rientra tra quelli inseriti all’interno del programma di festeggiamenti in onore della Patrona, ha alimentato il dibattito tra i tifosi della Reggina, alla luce di quanto accaduto al club amaranto negli ultimi giorni. Anche per questo l’organizzatore, Alessandro Arena, ha voluto precisare quelli che sono alcuni dettagli, come ad esempio il fatto che dietro l’organizzazione non c’è alcun legame con le istituzioni del calcio, tra cui FIGC, Lega Serie A e Lega Serie B, ma si tratta di una partita che vuole commemorare la figura di Gianluca Vialli e, nel contempo, dar vita ad un gesto di solidarietà, in quanto il ricavato della vendita dei biglietti sarà destinato all’Associazione We Aut per la costruzione della struttura in cui ospitare i bambini autistici.

“Invito i cittadini di Reggio Calabria a partecipare a questa iniziativa sportiva di commemorazione e di solidarietà che è stata organizzata dalla Nazionale Azzurri – National Blue W.S.A e che non vede la partecipazione delle istituzioni del calcio. Ricordare Gianluca Vialli e, nel contempo, aiutare i bambini autistici è il vero significato di questa iniziativa, che ho deciso di organizzare qui, a Reggio Calabria, in quanto consapevole del grande senso umano dei suoi cittadini e di tutti i calabresi che sono un popolo generoso ed attento alla dimensione umana della vita. Grazie Reggio Calabria, grazie Reggini, Vi aspetto numerosi!”, le parole dell’organizzatore.

Alla partita, ribadiamo, parteciperanno i vari Ivan Zamorano, Zè Maria, Marco Materazzi, Wesley Sneijder, Francisco Lima, DJ Alessandro Basciano, Cafù, Vincent Candela, Ernesto Chevanton, Gianmaria Antinolfi, Gianluca Costantino, Massimo Taibi, Vincenzo Iaquinta, David Di Michele, Amauri, Julio Cesar, Kelvin Kuranyi, Marek Jankulosky, Giuseppe Sculli, Simone Pepe, Giacomo Tedesco, Emiliano Bonazzoli, Jorge Vargas, Francesco Cozza, Nicola Elia Alvaro, Fabio Cordella, Fausto Pizzi, Angelo Laganà, Sebastien Frey, Diego Lugano, Francesco Colonnese, il Campione Olimpico Luigi Busà, Pierluigi Pardo, Biagio Maimone (in qualità di Direttore Comunicazione), il gruppo musicale Eiffel 65, Francesco Facchinetti, la vincitrice del grande fratello Vip Nikita, Pierpaolo Petrelli, l’influencer Enzuccio, Gustavo Almeida, Salvatore Cordella, Paride Cataldo, Andrea Cataldo, Jon Secada, Fabrizio Venturi, John Mejia, l’orafo Michele Affidato.