Partita Vialli al Granillo, il dietrofront dell’organizzatore: “l’evento è rinviato”

Parola fine? Per il momento sì. La partita in onore di Gianluca Vialli al Granillo è stata rinviata. Lo annuncia lo stesso organizzatore, Alessandro Arena, alquanto stizzito ieri in conferenza stampa e che proprio questa mattina aveva rassicurato che “la partita si farà”. Arena ha parlato al TgR Calabria precisando che il rinvio non è dovuto alle polemiche scaturite (i dubbi sollevati dalla Lucarelli e il “ritiro” di alcuni ospiti), ma “perché precedentemente in città ci sono delle problematiche dovute alla squadra di calcio. Vediamo il da farsi e la nuova data”.

Dunque, secondo quanto affermato da Arena, il problema è legato al “boicottaggio” da parte dei tifosi della Reggina dopo le recenti vicende. A tal proposito, la prevendita viaggiava su numeri davvero bassi per la portata degli ospiti.