Partita Vialli al Granillo, un altro ospite si tira fuori: Iaquinta non ci sarà, “rispetto per la famiglia…”

StrettoWeb

Un altro grande ospite della partita di domenica sera al Granillo di Reggio Calabria, Vincenzo Iaquinta, non ci sarà. Il campione del mondo si unisce a Inzaghi e Taibi, anch’essi assenti nonostante figurassero tra i personaggi invitati alla partita in onore di Gianluca Vialli.

Anche Vincenzo Iaquinta utilizza Instagram e motiva l’assenza con una storia: “Alla luce di quanto sta accadendo in queste ultime ore sull’evento benefico del Granillo di Reggio Calabria vi informo che non sarò presente. La mia decisione parte dal rispetto per la famiglia del grande Gianluca Vialli e per il rispetto e la serietà che deve partire in primis quando si parla di beneficenza. In tutto questo spero che l’Associazione che ha organizzato riesca a far luce sulla vicenda”.