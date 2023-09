Partita Vialli al Granillo, altre due associazioni si tirano fuori: “non ci saremo, ecco i motivi”

StrettoWeb

I sottoscritti Fabio Giuseppe Zampaglione, Presidente dell’Associazione Democrazia e Libertà – Uniti per Montebello Jonico e

Giuseppe Rodà, responsabile della Comunicazione della Pierre Promotionmarketing & management con il presente comunicato rendono noto quanto segue:

“A seguito delle notizie, apprese a mezzo stampa, i sottoscritti ritirano la propria disponibilità a sostenere l’evento “The Legend Gianluca 9 Vialli”, che si terrà allo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, domenica 10settembre 2023, alle ore 21:00. Pertanto non saranno presenti, ne a titolo personale e ne a titolo di rappresentanza delle rispettive realtà, all’evento. Essendo delle persone che hanno come principi cardine, sia nella vita privata e sia nelle attività che rappresentano, trasparenza, legalità e correttezza, non avendo a disposizione elementi che possano dissolvere inequivocabilmente i dubbi emersi dalle recenti querelle, diffuse a mezzo stampa, in merito all’evento, gli scriventi non parteciperanno all’evento in questione e ritirano la propria disponibilità e la vicinanza allo stesso. Precisiamo che non eravamo ne organizzatori, ne finanziatori e avremmo partecipato all’eventoa titolo gratuito per una nobile causa. Nella massima buona fede lo scorso 16 Agosto i sottoscritti avevano dimostrato la propria vicinanza all’evento benefico. Solamente l’aspetto solidale in favore dei bambini affetti dallo spettro autistico, unito ai veri valori sportivi, ci aveva fatto propendere per quella decisione”.