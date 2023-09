Partita Vialli al Granillo, interviene Brunetti: “entro domenica dovremo sapere cosa fare”

StrettoWeb

“Ho ricevuto Arena qui 3-4 mesi fa, ha prospettato l’idea della partita con stelle internazionali. Cominciavano ad arrivare video dove i calciatori dicevano che avrebbero partecipato. Non ho esitato un attimo a dare l’ok perché noi ci siamo sempre in queste iniziative di solidarietà. Poi abbiamo concesso il patrocinio e successivamente sono venute fuori indiscrezioni, chiacchiere, verità o meno. Oggi non ho sentito Arena, se ne stanno occupando altri. Sicuramente noi entro domenica dovremo sapere cosa fare e cosa vuole fare il signor Arena”. Così il Sindaco f.f. di Reggio Calabria Paolo Brunetti in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova Reggina, la “Fenice Amaranto”.

“Entro domenica verranno chiariti alcuni dettagli, dalla platea mi suggeriscono che è stata rinviata (si attendono conferme, ndr). Dovevamo verificare prima? La verifica è stata fatta per quello che potevamo fare. Le Istituzioni hanno fatto i controlli che potevano, verificando che c’erano 10-15 eventi già organizzati, personalità internazionali che hanno inviato video affermando che avrebbero partecipato. Sinceramente non sono andato oltre, anche perché ancora non è detto che le dichiarazioni della Lucarelli siano illazioni o verità. Ho detto che le cose vanno approfondite”, aggiungono.

Nel frattempo hanno annunciato la loro assenza Taibi e Inzaghi ma anche Iaquinta e altre associazioni, che hanno preso la distanza dall’evento.