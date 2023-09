Partita per Vialli al Granillo, l’appoggio di ACI: “Reggio Calabria deve dimostrare il proprio valore”

StrettoWeb

“Il presidente di Automobile club Reggio Calabria, Giuseppe Martorano invita i soci tutti a contribuire alla manifestazione di beneficenza in programma domenica 10 allo stadio Granillo”. Così l’ACI si dimostra pubblicamente al fianco dell’evento “The Legend”, la partita al Granillo in onore di Gianluca Vialli.

“Reggio Calabria in queste situazioni deve dimostrare il proprio valore. “The Legend Gianluca Vialli” non sarà solo un match nel ricordo del compianto campione ma anche un’occasione per aiutare la Struttura We Aut, specializzata nell’assistenza ai bambini autistici e nella sensibilizzazione in questo campo. Il mio invito personale è rivolto a tutti i soci ACI, l’acquisto del biglietto è possibile anche online ed un contributo da parte di tutti potrà rivelarsi di fondamentale importanza”.