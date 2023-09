Partita Vialli al Granillo, dopo il danno anche la beffa? “Il prezzo del biglietto non ci è stato rimborsato”

StrettoWeb

“Ciao Gabriele, io sono a Reggio in vacanza, ho comprato 4 biglietti per la partita, su Vivaticket, non fanno il rimborso e neanche c’è scritto ‘rinviata’. Scandaloso, 70 euro buttati, fanno schifo”. Questo è il contenuto di un messaggio che un utente ha inviato al giornalista reggino Gabriele Parpiglia, il quale ha pubblicato lo screen nelle sue Instagram Stories. Il riferimento è all’evento in ricordo di Vialli al Granillo che si sarebbe dovuto disputare ieri sera ma che è stato rinviato.

Evidentemente, però, coloro che hanno acquistato il biglietto per l’evento non hanno ottenuto ancora il rimborso. Come se non bastassero le polemiche di questi giorni, la solita superficialità dell’Amministrazione nel concedere patrocini con una facilità disarmante (per poi non calcolare una campionessa come Novella Calligaris) e la figuraccia dell’evento rinviato dopo i dubbi sollevati dalla Lucarelli.

La partita sarebbe stata comunque un flop. I tifosi della Reggina volevano boicottarla, tantissimi ospiti di spessore del calcio e dello spettacolo hanno comunicato l’assenza dopo quanto scoperto e così si è stati costretti al dietrofront, per la mancanza di chiarezza. Il Sindaco Brunetti, lo stesso che ieri chiedeva chiarezza alla Fenice Amaranto due giorni dopo averla scelta, aveva fatto lo stesso con l’organizzatore: attendeva risposte. Evidentemente, è abitudine compiere delle scelte (sempre sbagliate) e informarsi soltanto dopo, a frittata fatta.

Ora, però, dopo il danno anche la beffa, visti i mancati rimborsi. Lo stesso Parpiglia, durissimo contro Brunetti e Falcomatà da tempo e a maggior ragione in questi giorni per le vicende Reggina ed evento Vialli, ha scritto: “se ci sono altre persone che hanno pagato per il non evento legato alla figura di Gianluca Vialli e non sono state rimborsate, fate stories e taggatemi. Grazie”.