La parte “migliore” della Calabria: il Premio Astrea 2023 alle eccellenze della regione

StrettoWeb

La presidente Piera Dastoli e il direttore artistico Massimo Mercuri hanno presentato la quinta edizione del Premio Nazionale Astrea che si terrà ai Giardini del Novecento il primo ottobre prossimo alle 19. A presenziare all’incontro con la stampa anche il sindaco Paolo Mascaro e l’assessore allo Spettacolo e promozione del territorio Luisa Vaccaro. Le personalità premiate quest’anno sono: il magistrato Marisa Manzini, già sostituto procuratore alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, di Cosenza, e alla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro; attualmente sostituto procuratore Generale a Catanzaro.

Domenico Piraina, nativo di Platania, direttore del Palazzo Reale di Milano, dei musei scientifici milanesi, nonché direttore del settore promozione cultura del Comune di Milano. Fernando Muraca, regista, sceneggiatore e scrittore lametino che ha collaborato alla produzione di importanti lavori per la televisione come “Il commissario Rex”, “Don Matteo”, “Un passo dal Cielo” ed anche a lavori cinematografici come “La terra dei Santi”.

Il mondo dell’imprenditoria sarà rappresentato da Nuccio Caffo, premiato in qualità di amministratore delegato del gruppo omonimo, azienda leader nota a livello nazionale e internazionale. Il premio alla memoria, dedicato alla giustizia, sarà consegnato ai familiari del Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme Giovanni Pileggi, scomparso nel 2006, uomo delle istituzioni, figura di alti principi morali.

Gli organizzatori della manifestazione hanno inteso premiare anche la

Commissione regionale contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa, di cui è prevista la presenza di tutti i componenti. Il Premio Astrea andrà anche al Festival d’Autunno di Catanzaro guidato dal presidente Antonietta Santacroce, un’iniziativa che negli anni si è conquistata un meritato spazio nel panorama culturale regionale e nazionale.

Per la sezione sport riceverà il riconoscimento il Catanzaro Calcio, reduce da uno strepitoso campionato 2022/23. E, ancora, una menzione speciale andrà al giudice Nicola Gratteri, di recente nominato nuovo Procuratore di Napoli. La cerimonia di consegna dei premi sarà allietata dalla presenza dell’attore Piero Procopio che

delizierà i presenti con le sue esilaranti gags; l’artista riceverà il riconoscimento come personalità del mondo dello spettacolo.

Ospite d’eccezione l’attrice Giulia Elettra Gorietti, che ha al suo attivo diverse partecipazioni in lavori televisivi e cinematografici, tra cui “Suburra” e “Sconnessi”. Il sindaco Mascaro e l’assessore Vaccaro hanno plaudito all’iniziativa definendola “un inno al valore e al merito. Una manifestazione di caratura nazionale che celebra la Calabria migliore, i

calabresi che nei vari ambiti della società hanno espresso e continuano ad esprimere solo sani principi e buoni esempi”.

Dal canto loro Dastoli e Mercuri hanno ribadito: “la Calabria è culla di civiltà, di cultura millenaria, di talenti, di tradizioni che con questa iniziativa intendiamo valorizzare sempre in maniera positiva e propositiva. Basta con le etichette negative che hanno sempre dato un’immagine distorta della vera storia e della realtà calabrese”. Come nelle edizioni precedenti il padrino della manifestazione sarà l’imprenditore Pippo Callipo, mentre la madrina sarà il magistrato Francesca Garofalo. Tra gli ospiti del parterre anche il presidente della Fiorentina Calcio Rocco Benito Commisso, di origine calabrese.

La cerimonia di consegna dei Premi Astrea avrà luogo il prossimo 1 ottobre, a partire dalle 19, sempre ai Giardini del Novecento, con ingresso libero. Alle 17 è prevista un’originale anteprima con i ragazzi del servizio civile universale impegnati nelle attività dell’ente del terzo

settore “Promozione Italia”.