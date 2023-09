Palmi, tutto pronto per il Campionato Nazionale XC MTB di Ciclismo: percorso e programma

StrettoWeb

Non c’è solo la strada per il ciclismo CSI; anche le ruote grasse avranno infatti domenica 1° ottobre un traguardo nazionale: si corre a Palmi il Campionato Nazionale XC MTB, manifestazione valida come undicesima edizione del Memorial Enzo Bruzzese, organizzata da MTB Palmi in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Palmi.

Il percorso

Sarà una lunga gara di mountain bike ad alta intensità, l’ultima prova del Campionato XC MTB Calabria Bike Tour, che vedrà sfidarsi i partecipanti lungo un circuito di 3,3 km da ripetersi più volte, affrontando anche le difficoltà degli ambienti naturali circostanti. Un percorso altamente paesaggistico lungo i terrazzamenti che dal fianco del monte Sant’Elia digradano dolcemente sul Mar Tirreno. Due start previsti al mattino: il primo per le categorie Élite Sport, M1, M2, M3, M4; il secondo per Women, Under 18, M5, M6, M7, M8.

Sei o sette i giri da completare, in base al pettorale di appartenenza. Oltre ai premi individuali, saranno inoltre premiate la società con maggior numero di iscritti, la società proveniente da più lontano con almeno tre iscritti, la società prima classificata, tenendo conto della somma del punteggio conseguito nelle categorie tra gli atleti che avranno terminato la gara.

La festa al traguardo sarà, come consuetudine ciclistica, arricchita dal tradizionale pasta party organizzato dalla famiglia Bruzzese insieme ad altre associazioni locali. A presentare l’evento che assegnerà in Calabria le maglie tricolori del CSI sono stati Giorgio Porro, Presidente regionale CSI; Francesco Quaranta, Delegato della Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo CSI e tecnico provinciale; Antonio Mazzullo, Presidente MTB Palmi, e Giuseppe Magazzù, Assessore allo Sport del Comune di Palmi.