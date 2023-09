Pallavolo: Europei, Italia-Francia, nel derby contro Giani bookie spingono azzurri in finale

StrettoWeb

Roma, 13 set. – (Adnkronos) – Dopo la partita all’ultimo respiro contro l’Olanda, deciso al tie break, l’Italvolley approda alle semifinali dell’Europeo, ed ora attesa a Roma per la sfida alla Francia di Andrea Giani. Una semifinale di grande equilibrio a guardare gli ultimi precedenti (cinque vittorie per parte nei dieci incroci più recenti), ma che in quota – anche grazie al fattore campo – va a favore degli azzurri: la finale si gioca tra l’1,57 di 888sport e l’1,65 di Planetwin365, mentre il successo dei Bleus paga 2,25 volte la posta. Tra i risultati esatti quello più quotato è il 3-0 per l?Italia, a 3,85, seguito dal 3-1 a 3,95. Un successo francese per 3-2 è offerto a 5,40. Per la corsa al titolo, intanto, è ancora in testa la Polonia: dopo il bel successo sulla Serbia ai quarti, la nazionale guidata dall?ex allenatore di Perugia, Grbic, vede il titolo a 2. La conferma dell?oro europeo per l?Italia si gioca a 3,40. Segue la Francia, a 6, non troppo distante dalla Slovenia, a 7,50.