Pallanuoto: Pieri, ?sport fondamentale e formativo per i giovani?

Roma, 28 set. – (Adnkronos) – ?Lo sport è di tutti. Questo è fondamentale per i giovani, che saranno il futuro della società, e per lo sport stesso che è formativo per loro e per il nostro domani. Nello sport io credo che il nostro movimento sia un fiore all?occhiello?. Queste le parole di Andrea Pieri, vice presidente vicario Federazione italiana Nuoto, nel corso della presentazione dei campionati di pallanuoto di Serie A1 maschile e femminile al Foro Italico. ?Ci accingiamo a percorrere una stagione importante con appuntamenti che portano alle Olimpiadi di Parigi 2024; per questo il campionato sarà intervallato dando modo alle nostre rappresentative di partecipare ai tornei europei e mondiali?, conclude Pieri.