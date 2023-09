Palermo: donna con distacco di placenta salvata dal personale del 118

StrettoWeb

Gli operatori del 118 e dell’ospedale Cervello di Palermo hanno soccorso e salvato una donna in gravidanza colpita da emorragia per un distacco totale della placenta. Il primo intervento è stato eseguito dall’ambulanza della “postazione 21” di Mondello. La paziente è stata poi presa in carico dal pronto soccorso ginecologico dell’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello, dove è nata una bimba.

Alla trentaduesima settimana di gestazione, la donna aveva forti dolori al basso addome. Da qui la chiamata al 118 e l’intervento dell’ambulanza con a bordo l’autista-soccorritore della Seus, Carlo Alagna, il medico Antonio Salamone e l’infermiere Gaspare Riina.

“Giunti sul posto, dopo la prima anamnesi effettuata dal nostro medico ci siamo resi conto che la situazione era più grave del previsto – racconta Alagna – mi sono precipitato immediatamente in ambulanza per prendere la sedia cardiopatica “cingolata” di cui siamo dotati per casi del genere. Comunicando in tempo reale con la Centrale operativa del 118 ci siamo diretti velocemente verso il pronto soccorso ginecologico dell’ospedale Cervello“.

La diagnosi in ospedale è stato di distacco totale della placenta e la paziente è stata sottoposta a un taglio cesareo di urgenza. Madre e figlia stanno bene. Il presidente della Seus, Riccardo Castro si complimenta con “l’equipaggio dell’ambulanza del 118 e gli operatori del pronto soccorso ginecologico dell’ospedale Cervello“. “Tempestività, grande professionalità e sinergia – aggiunge – hanno consentito questo soccorso a lieto fine, l’ennesimo di cui alla Seus siamo molto orgogliosi“.