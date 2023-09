Palermo, cavallo stramazza al suolo mentre traina una carrozza

StrettoWeb

Una scena terribile in pieno centro a Palermo. Il caldo che ancora persiste, la confusione e il peso delle persone da trasportare: sono questi i fattori che hanno pesato sul cavallo che ieri è stramazzato al suolo. La scena è stata ripresa da una turista per denunciare quanto stava accadendo: questi animali sono ormai considerati oggetti anzi, peggio ancora, macchine da corsa per il tornaconto personale. Nel video si notano gli gnuri, ovvero i fantini, che cercano di risollevare il povero cavallo da terra, stremato.

Questo ha portato a una condizione di disagio e un battibecco tra la signora e i vetturini che, infastiditi, hanno chiesto di non riprendere la scena. L’episodio è stato commentato anche da Sabrina Figuccia, assessore allo Sport, Turismo e Politiche giovanili del Comune: “questo è solo l’ultimo caso di una serie dolorosa che, da palermitana prima che da amministratore di questa città, vorrei che terminasse subito”.