Palagiustizia bis a Messina, Basile raggiante: “si chiude una vicenda lunga 40 anni”

Nell’Aula magna di Palazzo Piacentini, sede del Tribunale e della Corte di Appello di Messina, conferenza stampa di presentazione dell’acquisto, avvenuto lo scorso 7 agosto, dei due immobili storici (ex Cassa di Risparmio ed ex Banca di Roma) di via Garibaldi da destinare ad Uffici Giudiziari.

“Si chiude una lunga vicenda che si è protratta per quasi 40 anni. Oggi è certamente una data storica, una gioia che va condivisa anche con l’Amministrazione precedente del sindaco De Luca”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile. “Ho avuto modo di vedere che il primo progetto riguardante il secondo Palagiustizia risale al 1985, le vicende che si sono susseguite le conoscete tutte. In uno spazio breve si è trovata la sintonia che ha consentito di arrivare al risultato. È un percorso che colma un gap generazionale. Al di là degli spazi questo è un risultato per la città, che vede due immobili di prestigio riqualificati”, conclude Basile.