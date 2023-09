Orrore a Corigliano-Rossano: tentato stupro ai danni di una 15enne

StrettoWeb

Un’altra violenza scuote la comunità di Corigliano-Rosssano: fortunatamente, la vittima è riuscita a scappare prima che si consumasse lo stupro. La ragazza, 15 anni, aveva trascorso la serata in un locale di Corigliano con il suo aggressore. Al momento di rincasare, il giovane l’ha condotta in un vicolo buio e ha tentato di abusare di lei. La 15enne però ha cominciato ad urlare attirando l’attenzione dei passanti e fermando quanto stava per accadere.

Le sue grida hanno anche messo in moto la macchina della giustizia: prontamente una pattuglia dei Carabinieri è stata allertata ed è intervenuta fermando l’aggressore. L’indagato è stato condotto in caserma e oggi è stato convalidato il fermo. Al momento si trova ai domiciliari in attesa del processo.