Onu: Meloni, ‘riforma per Consiglio sicurezza più efficace ed equo’**

StrettoWeb

New York, 21 set. (Adnkronos) – “L’?Italia sostiene la necessità di una riforma del Consiglio di Sicurezza che lo renda più rappresentativo, trasparente ed efficace. Che garantisca una distribuzione geografica dei seggi più equa e rafforzi anche la rappresentanza regionale. Che esca dall?assetto cristallizzato all?esito di un conflitto che si è concluso ottant?anni fa, in un altro secolo, un altro millennio, per dare a tutti la possibilità di dimostrare il proprio valore nel presente”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo discorso all’assemblea generale dell’Onu.