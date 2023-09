Nuovi orari degli aliscafi Reggio-Messina, un pendolare: “non c’è nulla da esultare, ennesima sconfitta per chi lavora”

StrettoWeb

Rispetto ai nuovi orari degli aliscafi che collegano Reggio Calabria e Messina, un pendolare dello Stretto che si firma “Fabrizio, il pendolino dello Stretto”, esprime a StrettoWeb tutto il proprio disappunto rispetto ai nuovi orari che inizieranno dal 1° Ottobre e al giubilo manifestato dal comitato pendolari per le coincidenze con i mezzi per Catania e per l’Aeroporto dello Stretto.

Fabrizio, infatti, scrive a StrettoWeb quanto segue: “ho letto degli articoli nelle diverse testate giornalistiche locali dove si festeggia il cambio degli orari dei mezzi veloci. Sinceramente non vedo nessuna vittoria, ma una sconfitta per tutti coloro che partono da Reggio per lavorare/studiare a Messina. Nel mondo reale l’orario di ingresso a lavoro avviene alle ore 8:00. Di conseguenza non si capisce quale sia la logica seguita da chi ha formulato i nuovi orari; il primo aliscafo è alle 6.30 e il successivo è più di un’ora e venti minuti dopo (ore 7:50). Ciò non può essere giustificato dalla mancanza di mezzi perché dopo le 7:50 ci sono ben due aliscafi ravvicinati (08:20 e 08:50). Si parla tanto di biglietto unico ma nessuno si preoccupa di trovare una soluzione che vada bene a tutti i pendolari, reggini inclusi. Sarebbe opportuno rivedere gli orari nelle ore di maggior afflusso di utenti al fine di evitare disagi ai pendolari che partono da Reggio Calabria. Grazie per l’ascolto. Distinti saluti, Fabrizio, il pendolino dello stretto”.