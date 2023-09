“Notte Europea dei Ricercatori”: tutto pronto all’Università di Messina

StrettoWeb

A Messina l’evento del 29 settembre si chiamerà “MEDNIGHT – La Notte Mediterranea delle Ricercatrici”, e si terrà presso il Rettorato dell’Università, in piazza Pugliatti, fra le 17:00 e mezzanotte. Durante l’evento i ricercatori e le ricercatrici dell’Università di Messina presenteranno al grande pubblico le loro attività legate al Mediterraneo, attraverso esperimenti, mostre, giochi, quiz e dimostrazioni. Molte delle settanta attività che verranno presentate il 29settembre saranno dedicate ai più piccoli, ma non mancheranno interessanti spunti per i giovani e per gli adulti, interessati a scoprire le applicazioni della ricerca in settori come il clima, le energie sostenibili, l’alimentazione, l’ecologia, la giustizia, l’economia e la protezione dell’ambiente marino.

Spagna, Italia, Grecia, Cipro, Turchia e Francia sono i sei paesi mediterranei che organizzano la “Mediterranean Researchers’ Night” o MEDNIGHT, un progetto rivolto ai giovani e alla società in generale, in cui l’obiettivo principale è mostrare al pubblico la scienza che viene studiata nel bacino del Mediterraneo, ponendo un’enfasi particolare sulla figura delle donne nella scienza. L’istituto scientifico Genopolys di Montpellier (Francia) si è aggiunto per questa edizione quale partner associato, mentre un settimo paese, il Belgio, si unisce a MEDNIGHT attraverso la European Women Rectors Association – EWORA.

MEDNIGHT si prepara per gli eventi del 29 Settembre: nello stesso giorno la maggior parte delle attività e dei ricercatori si concentreranno a Valencia, Alicante, Orihuela, Messina, Lesvos, Nicosia, Istanbul e Mnotpellier. In ciascuna di queste città sarà allestita un’area con stand, in cui i partecipanti potranno osservare gli esperimenti, e conoscere così da vicino le ricerche all’avanguardia svolte presso gli atenei e gli enti di ricerca, potranno visitare uno specifico EU corner dedicato ai progetti Europei, ascoltare monologhi scientifici, performances teatrali, e fruire di altre attività specificamente sviluppate in modo rigoroso, ma pedagogico e coinvolgente, per mostrare i benefici che la Scienza Mediterranea può portare alla società

Dal 22 settembre sarà disponibile la premiere di MEDNIGHTTV 2023, un canale video sviluppato esclusivamente per MEDNIGHT, i cui contenuti si collocano nelle 4 aree tematiche: Mare e Inquinamento, Clima ed Energie Sostenibili, Dieta e Nutrizione, Vita e Salute.

Il 26 settembre dalle 10:00 alle 12:00 avrà luogo (in spagnolo e in greco) il Quarto Meeting Internazionale dei Ricercatori a Scuola, che verrà replicato in inglese il 27 settembre fra le 9:30 e le 12:30. Durante questo meeting virtuale, 29 ricercatori provenienti da 11 paesi mostreranno il loro lavoro di ricerca, interagendo con gli studenti e rispondendo alle loro domande, e avvicinando così la scienza a centinaia di giovani delle scuole superiori, promuovendo così la loro vocazione e ampliando le loro conoscenze sgli argomenti che verranno affrontati. L’edizione 2023 ha avuto inizio a Istanbul all’inizio di Febbraio. Da allora, i partners del progetto hanno svolto attività parallele nei vari paesi in cui il progetto è rappresentato.

Alcuni esempi sono gli esperimenti “Mind the Lab”, la mostra “Donne Mediterranee per la Salute” o “I Ricercatori tornano a scuola”, tutte attività che si sono svolte negli ultimi mesi. MEDNIGHT vede la partecipazione di 10 istituzioni in consorzio: FISABIO, INCLIVA, CSIC, MUDIC, El Caleidoscopio, SciCo Cyprus, Università di Messina, Kadir Has University di Istanbul e l’European Women Rectors Association (EWORA), sotto il coordinamento di SciCo Greece. MEDNIGHT è stato finanziato dall’Unione Europea grazie alla call “Marie Skłodowska-Curie Actions and Citizens” del programma “Horizon Europe”.