A Reggio Calabria torna “Contest Cosplay”. Weekend di eventi al Parco Commerciale “Le Ninfee” per “Ninfee Games & Co”, una due giorni dedicata a grandi e piccini che che avranno voglia di mettersi in gioco durante la gara cosplay. Più precisamente domani, domenica 24 settembre, alle ore 15, verranno ammirati tutti i cosplayers dell’evento.

