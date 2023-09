Niger: giunta militare libera diplomatico francese arrestato la settimana scorsa

StrettoWeb

Niamey, 14 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – La giunta militare del Niger ha rilasciato un diplomatico francese detenuto da quasi una settimana. Lo ha confermato il ministero degli Esteri francese, esprimendo, attraverso un comunicato, “soddisfazione per la liberazione di Stéphane Jullien, consigliere dei francesi residenti all’estero, avvenuta il 13 settembre 2023 in Niger”.

Martedì, il ministero aveva chiesto alla giunta militare del Niger il rilascio “immediato” di Jullien, detenuto l’8 settembre. “Fin dal primo giorno la nostra Ambasciata si è mobilitata per garantire la tutela consolare del nostro connazionale”, ha sottolineato il Quai d’Orsay.

Le relazioni tra i due paesi sono state gravemente danneggiate dopo il colpo di stato. La giunta golpista ha accusato Parigi di utilizzare la Comunità economica degli Stati dell?Africa occidentale (Ecowas) per effettuare un intervento militare nel paese per ripristinare l?ordine costituzionale.