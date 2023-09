Natale 2023 a Messina: pubblicati gli avvisi per la selezione di eventi e manifestazioni

StrettoWeb

Il Comune di Messina, dopo la pubblicazione dell’Avviso pubblico per l’individuazione di sponsor tecnici per le festività natalizie 2023-2024, con scadenza il 9 ottobre 2023, intende procedere con la pianificazione delle attività che andranno a costituire il programma di “Messina Città della Musica e degli Eventi” per il periodo natalizio 2023-2024 che prenderà il nome di “Natale a Messina 2023”, attraverso la pubblicazione di due Avvisi pubblici per la selezione di “Grandi Eventi e Spettacoli Musicali e di Intrattenimento” e per la selezione di “Eventi Musicali, Artistico-culturali, dell’Artigianato, Antichi Mestieri e Tradizioni Popolari, nonché di Animazione Territoriale”.

“Messina, grazie all’impegno costante e programmatico della mia Giunta –dichiara il sindaco Federico Basile – sta proseguendo nella strada già tracciata negli ultimi anni (vedi ad esempio i concerti di Clementino, Negramaro, Achille Lauro, Carmen Consoli e tanti altri, gli eventi di RDS e Tezenis), che vuole la Città al centro del panorama nazionale e tra le mete più gettonate e appetibili dal punto di vista artistico-musicale. Attraverso questi due Avvisi, come il precedente sulla ricerca degli sponsor tecnici, intendiamo proseguire gli obiettivi di incrementare l’offerta di eventi e spettacoli, oltre ad arricchire il calendario delle manifestazioni artistiche e culturali annualmente presenti in Città. Intendiamo consolidare la percezione della Città come punto particolarmente attraente per un pubblico sempre più vasto e socialmente composito – prosegue Basile – nonché moltiplicare il valore aggiunto che i grandi eventi comportano in termini di visibilità mediatica della Città e di altri effetti benefici sul piano dello sviluppo turistico ed economico del territorio, al fine di creare occasioni di incontro, conoscenza, socializzazione tra la popolazione, per migliorare la qualità di vita della comunità e favorire il coinvolgimento della cittadinanza nel riappropriarsi di spazi pubblici, rendendo il territorio più attrattivo; riqualificare il territorio attraverso Grandi Eventi, Manifestazione Musicali e di Intrattenimento, di forte richiamo turistico, volti all’attrazione di flussi turistici e al coinvolgimento della popolazione locale. Infine, puntiamo a creare un circuito di collaborazione con le attività produttive e con tutti gli attori che a vario titolo operano nel territorio per la realizzazione di eventi proposti ai visitatori che contribuiscano a richiamare l’attenzione sul territorio”, conclude Basile.

Nello specifico, il primo Avviso Pubblico, rivolto a operatori privati in possesso di capacità operativa sufficiente a garantire le prestazioni richieste ed essere iscritti alla gestione ex ENPALS (per gli artisti professionisti), si pone come obiettivo specifico quello di contribuire a promuovere e valorizzare il ruolo della Città di Messina nel panorama turistico e culturale, regionale e nazionale, così da rendere il Comune sempre più attrattivo per i turisti e visitatori, allo scopo di sviluppare ed incentivare ulteriormente l’economia e il tessuto produttivo della Città. La localizzazione dei Grandi Eventi e Manifestazioni sarà stabilità nei prossimi giorni dall’Amministrazione Comunale al fine di individuare luoghi che possano ottimizzare l’impatto sul territorio. Le proposte saranno valutate secondo elementi quali la rilevanza nazionale ed internazionale, l’aspetto artistico-culturale e di congruità tecnico-economica. In modo particolare, i criteri utilizzati per la valutazione della congruità e della validità delle proposte pervenute rispetto alle esigenze dell’Amministrazione, come ad esempio il grado di attrazione di turisti e cittadini extra urbani e la capacità ai fini del rilancio economico del territorio, nonché l’originalità, creatività e qualità della proposta. Sarà data priorità ad Eventi e Manifestazioni non realizzate negli ultimi anni a Messina.

Mentre, il secondo Avviso Pubblico, invece, rivolto operatori privati (enti del terzo settore; associazioni; parrocchie; pro-loco attivi nel settore dello spettacolo, della musica, delle tradizioni popolari; altri enti privati; organismi di promozione culturale e commerciale in genere) formalmente costituiti da almeno un anno, si pone come obiettivo specifico quello di contribuire a promuovere lo sviluppo economico del territorio, in modo particolare del centro storico, delle aree periferiche e dei villaggi della Città, attraverso il coinvolgimento del più ampio numero di operatori economici, al fine di rendere il Comune di Messina quale Città sempre più attrattiva dal punto di vista turistico-commerciale. Ogni operatore privato potrà proporre al massimo 2 (due) progetti e richiedere un finanziamento per ciascuno fino a 15.000,00 euro IVA compresa. Tra gli Eventi che si potranno proporre ci sono concerti, rappresentazioni teatrali, spettacoli musicali e di animazione, spettacoli della tradizione popolare siciliana, mostre d’arte ed esposizioni e altro in linea con gli obiettivi dell’Avviso Pubblico. Potranno aver luogo in spazi all’aperto (piazze, scalinate, cortili) e/o all’interno di chiese, edifici storici e istituzionali, teatri, cinema o luoghi della cultura.

Per entrambi gli Avvisi Pubblici, le attività si dovranno svolgere nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2023 e il 7 gennaio 2024.

La candidatura dovrà avvenire, come meglio indicato nei rispettivi Avvisi, entro il 20 ottobre 2023, con apposito Allegato, inviando tutta la documentazione richiesta per mezzo PEC a: protocollo@pec.comune.messina.it e per conoscenza a: segreteriaeventi@comune.messina.it.

L’Amministrazione, infine, dopo la scadenza prevista, esaminerà al più presto le proposte pervenute, così da consentire la programmazione, l’organizzazione e la realizzazione del programma di “Messina Città della Musica e deli Eventi” per il periodo natalizio 2023-2024, denominato “Natale a Messina 2023”.