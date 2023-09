Nascondeva la droga nel forno: in manette un uomo nel cosentino

StrettoWeb

Proseguono senza sosta i controlli da parte delle forze dell’ordine deputati al contrasto di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante uno dei suddetti controlli, un uomo di San Marco Argentano è stato arrestato per possesso di droga. Nello specifico, i Carabinieri della stazione locale, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno trovato oltre mezzo chilo di marijuana nascosta nel forno in cucina, oltre un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il soggetto è stato pertanto fermato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Cosenza.