Nascondeva la droga in casa: fermato un 23enne nel cosentino

Guai per un 23enne di Villapiana Scalo, in provincia di Cosenza. Nell’ambito dei controlli per contrastare l’attività di detenzione e spaccio di stupefacenti, il giovane è stato fermato in qualità di sospettato dai Carabinieri della Stazione Locale. A seguito di una prima perquisizione, i militari hanno ritrovato una considerevole quantità di droga insieme ad alcuni contanti. L’operazione di perquisizione si è poi spostata nell’abitazione del ragazzo: in casa, i carabinieri hanno rinvenuto 40 dosi di hashish e marijuana e altri contanti per un ammontare di circa 1000 euro. Per tale ragione, il 23enne è stato arrestato per traffico di stupefacenti e, dopo il rito per direttissima, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.