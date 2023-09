Napolitano: Gentiloni, ‘grande riformista europeo, per lui Ue sempre via maestra’**

StrettoWeb

Roma, 26 set. (Adnkronos) – “Oggi salutiamo un grande presidente, un simbolo della credibilità e della forza delle istituzioni della Repubblica e lo facciamo stretti attorno a lei, presidente Mattarella, che di quella credibilità e forze è espressione ogni giorno. Salutiamo un grande riformista europeo. Per lui l’Europa è stata sempre la via maestra. Questa via, la tua via, cercheremo di seguirla sempre”. Così Paolo Gentiloni ricordando Giorgio Napolitano ai funerali alla Camera.