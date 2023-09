Motta San Giovanni: la Pro Loco, l’amministrazione e le associazioni salutano l’estate 2023

StrettoWeb

Una serata che non ha disatteso le aspettative di chi attendeva una conclusione degna del ricco programma estivo che ha visto il territorio di Motta San Giovanni protagonista assoluto. Grazie ad un lavoro di sinergia e di cooperazione tra la Pro Loco, l’Amministrazione Comunale e le associazioni che operano costantemente sul territorio, è stato possibile realizzare un calendario di eventi che ha messo in risalto il paese insieme alle sue peculiarità, le sue tradizioni, la cordialità e l’accoglienza che da sempre lo contraddistinguono. Quella di sabato 26 agosto è stata l’occasione per salutare l’estate e ringraziare coloro che hanno contribuito al successo e alla riuscita del programma, e quindi i numerosi turisti che hanno scelto Motta San Giovanni per trascorrere il proprio tempo libero e le proprie vacanze. La giornata si è aperta nel pomeriggio con la bellissima iniziativa “Tutta l’energia dello sport” , voluta fortemente dall’assessore Giusy Vacalebre, e che ha visto numerosi bambini cimentarsi in vari sport tra cui il calcio, il basket, la scherma, la gimkana ed il karate, tiro con l’arco, ping pong.

Un momento di svago e divertimento che però ha avuto come obbiettivo quello di far comprendere ai più piccoli l’importanza dell’attività fisica e dei valori che ogni sport può trasmettere, soprattutto in un momento storico in cui la pandemia ha lasciato strascichi anche da un punto di vista sociale. Terminati i giochi è stata la volta della scuola di ballo “Bailando” che con alcune coreografie di gruppo ha intrattenuto gli spettatori che nel frattempo si erano riuniti numerosi presso Piazzale delle Medaglie d’Oro per visitare i vari stand che le Associazioni hanno allestito e per degustare un ottimo panino col pesce spada preparato dalle sapienti mani dei soci della Pro Loco. A presentare la serata l’assessore allo sport Giusy Vacalebre e la presidente della Pro Loco di Motta San Giovanni Tiziana Cozzupoli, le quali hanno espresso la propria gratitudine nei confronti delle associazioni e degli enti che hanno collaborato alla riuscita del programma estivo. L a Pro Loco, come affermato dalla stessa presidente Cozzupoli, da sempre opera con l’obiettivo di valorizzare al meglio quanto presente sul territorio, supportando iniziative di vario genere. Ad intervenire poi il sindaco del paese, Giovanni Verduci, il quale ha voluto rimarcare l’importanza dell’impegno che la Pro Loco e le varie associazioni del luogo mettono in campo ogni anno, nel realizzare eventi e manifestazioni che mettono in evidenza il paese e le sue molteplici potenzialità, alla luce della sua ricca storia e della bellezza che da sempre caratterizzano il suo territorio.

Insieme all’assessore Sonia Malara ha omaggiato tutte le Associazioni consegnando ai presidenti una targa ricordo. Nel corso della serata poi si sono susseguite le presentazioni delle squadre presenti nel comune di Motta, e precisamente la ASD Polisportiva Futura, la Polisportiva Leukos e il CS Lazzaro 1974. Il tutto è stato condito da due momenti di spettacolo che il pubblico presente ha particolarmente gradito: esibizione del Gruppo Folklorico Lazzaro, che si avvia a festeggiare i 55 anni di fondazione e a seguire della giovane e promettente Ray Band, che parteciperà alle selezioni nazionali di Sanremo Rock.