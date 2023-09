Motta San Giovanni, consegnati i lavori di efficientamento energetico del palazzo municipale

StrettoWeb

Finanziati con fondi PNRR assegnati al Comune per un importo di 70 mila euro comprensivo di servizi tecnici e lavori, sono stati consegnati i lavori per la realizzazione di un intervento di manutenzione finalizzato all’efficientamento energetico della sede municipale a Motta San Giovanni. L’obiettivo dell’intervento è conseguire un significativo risparmio energetico per la struttura, sita in piazza della Municipalità, mediante il ricorso alla fonte energetica rinnovabile rappresentata dal sole. Il ricorso a tale tecnologia nasce dall’esigenza di coniugare la compatibilità con esigenze architettoniche e di tutela ambientale, nessun inquinamento acustico, un risparmio di combustibile fossile, una produzione di energia elettrica senza emissioni di sostanze inquinanti.

In particolare, entro la fine dell’anno, la ditta incaricata dovrà installare sull’edificio un impianto di tipo grid-connected, una potenza totale pari a 19.875 kW e una produzione di energia annua pari a 27 102.85 kWh (equivalente a 1 363.67 kWh/kW), derivante da 53 moduli che occuperanno una superficie di 96.57 m², composto da un generatore.

“Continuiamo ad investire prestando molta attenzione all’ambiente e alle risorse di bilancio – dichiara il sindaco Giovanni Verduci – Con l’impianto che sarà realizzato sul tetto del palazzo municipale ridurremo la spesa per la fornitura di energia elettrica e contribuiremo, anche se in piccola parte, a rendere l’intero sistema più sostenibile, dimostrando, ancora una volta, che la nostra Amministrazione è sensibile alle problematiche ambientali. Su alcuni edifici pubblici ci sono già impianti fotovoltaici, una parte della pubblica illuminazione è alimentata dal sole e altri punti saranno installati a breve. Così come gli interventi di arredo e decoro che a breve interesseranno il lungomare di Lazzaro e piazza del Borgo prevedono lo sfruttamento di fonti rinnovabili. Nei prossimi mesi – conclude il primo cittadino – anche gli uffici della delegazione municipale di Lazzaro saranno rinnovati”.