Motta San Giovanni, gli auguri dell’assessore alla pubblica istruzione per l’inizio del nuovo anno scolastico

“Cari studenti, in occasione dell’inizio di un nuovo anno scolastico il mio pensiero non può che andare a voi. Mi rivolgo con questo appellativo perché siete concretamente la parte più bella e vitale del nostro paese, un profumo di speranza e fiducia da respirare a pieni polmoni”. Inizia così la lettera di auguri che l’assessore alla Pubblica istruzione, Sonia Malara, ha inviato a tutti gli studenti di Motta San Giovanni in occasione del primo giorno di scuola.

“Al suono della campanella – aggiunge l’assessore – gli edifici inizieranno a prendere vita, a contenerla e ad accoglierla, le strade si coloreranno degli zainetti che portate in spalla e tutto avrà la misura di un fermento culturale e sociale che coinvolge un’intera comunità. Il vostro merito, dunque, è quello di rendere vivo un paese e non è cosa da poco. Gli auguri più teneri li rivolgo a piccolissimi della scuola dell’Infanzia che per la prima volta lasciano il rassicurante nido familiare per aprirsi ad una nuova avventura educativa. Alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi di Motta San Giovanni auguro di riuscire ad apprezzare e amare il nostro territorio, magari con lezioni all’aperto e la spiaggia o la campagna come aule. Vi auguro di non immalinconirvi ma di essere audaci. La vostra gioia è uno stimolo importante per noi amministratori perché ci dà la possibilità di lavorare a soluzioni ed occasioni di crescita influenti sul vostro percorso di cittadini. Vi auguro di riuscire a rispettare i vostri compagni, gli insegnanti e quanti lavorano all’interno del contesto scolastico”

“Vi auguro di coltivare talenti, sogni e amicizie – continua Sonia Malara – di coltivare gli interessi della pace, della giustizia e della salvaguardia dell’ambiente. La cittadinanza consapevole la acquistate esercitando la conoscenza e la cultura. Sia un buon anno scolastico anche per i vostri genitori e quanti vi accompagnano e sostengono nel compito della vostra educazione. Le sfide educative della nostra era tendono a svilirci e ripensare quotidianamente il nostro agire, il mio augurio è quello di ritrovare nel dialogo generazionale la chiave di volta per migliorare le relazioni in famiglia. Auguro inoltre alla Dirigente Margherita Sergi, a tutto il personale scolastico, docente, amministrativo e Ata, buon lavoro, nella missione quotidiana di fare scuola riconoscendone impegno e serietà nel servizio prestato. La nostra Amministrazione è dalla vostra parte e oggi gioiamo insieme a voi. In quest’ultimo anno abbiamo investito risorse importanti ed energie professionali per garantirvi luoghi sicuri e gradevoli dove siete invitati a crescere nella mente, nella sensibilità e nell’appartenenza ad una comunità più ampia”.

“Insieme al Sindaco Giovanni Verduci – conclude l’assessore alla Pubblica istruzione – abbiamo intrapreso un’idea di scuola all’avanguardia che vi faccia andare fieri dell’Istituto che frequentate, convinti che essa può e deve essere un’attrazione sociale per l’intero comprensorio in una prospettiva che connette come civic center per costruire qualità del tessuto urbano circostante. Con la consapevolezza che la scuola resta il nucleo fondante dove si sperimentano i saperi e i valori di una società civile e democratica, auguro a tutti voi buon anno e buon lavoro”.