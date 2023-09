Motomondiale: Gp San Marino, poker Ducati nelle prime libere e Bagnaia 20°

StrettoWeb

Misano, 8 set. – (Adnkronos) – Poker Ducati nelle prime prove libere del Gp di San Marino. Pirro è il più veloce in 1’31″909 (il collaudatore Ducati è presente a Misano come wild card). davanti a Luca Marini (1’32″024), allo spagnolo Jorge Martin (1’32″066) e a Marco Bezzecchi (1’32″090). Francesco ‘Pecco’ Bagnaia è tornato in pista dopo l’incidente di Barcellona, chiudendo al 20° posto a poco meno di 7 decimi da Pirro. Il piemontese sente dolore al ginocchio nelle curve a destra e pertanto ha evitato di spingere. Alle 15 in programma le Libere 2 decisive per l’accesso al Q2 delle qualifiche