Motomondiale: frattura alla clavicola per Marini, salta Gp India e Giappone

Greater Noida, 23 set. -(Adnkronos) – Luca Marini non correrà il Gp dell’India di domani e non prenderà parte al weekend del Giappone della prossima settimana: Il pilota del team Mooney VR46 si è procurato la frattura della clavicola sinistra nell’incidente al via con Marco Bezzecchi al via della gara sprint del Gp dell’India e sarà operato in Italia nelle prossime ore. Marini, che partiva dalla quarta posizione, è andato lungo alla prima staccata dopo il semaforo verde e ha centrato il suo compagno di squadra Bezzecchi, cadendo in maniera piuttosto violenta sull’asfalto.