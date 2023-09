“Troppe morti improvvise in Calabria”, quali le cause? L’annuncio del Garante della Salute Stanganelli

StrettoWeb

“Alla luce delle numerose MORTI IMPROVVISE per arresto cardiaco, avvierò a breve un tavolo tecnico, il primo del Sud Italia, con medici, associazioni di pazienti e istituzioni, che possa accendere i riflettori sulle cause delle stesse e farsi propositore di iniziative di sensibilizzazione e prevenzione in tema di patologie cardiovascolari”. Così, su Facebook, il Garante della Salute calabrese Anna Maria Stanganelli prova a far luce su una questione delicata che ormai vediamo e sentiamo purtroppo spesso, da qualche anno a questa parte.

“Altresì, come richiesto dai cittadini – dice ancora Stanganelli – verrà avviata dal Prof. Massimiliano Ferrara, Ordinario di Matematica per l’economia dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, un’indagine per valutare attraverso una modellizzazione matematica, se esista un legame tra le morti per arresto cardiaco e gli effetti post Covid“.