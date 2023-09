Morte Nicodemo Librandi, Tramontana: “imprenditore illuminato”

StrettoWeb

Unioncamere Calabria, in rappresentanza del sistema camerale regionale, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Nicodemo Librandi, protagonista di grande rilievo dell’imprenditoria calabrese, figura di spicco nella storia della vitivinicoltura non solo regionale.

“Nicodemo Librandi è stato un imprenditore illuminato, dotato di una lungimirante visione strategica dal respiro internazionale – commenta Antonino Tramontana, Presidente di Unioncamere Calabria – un pioniere nella promozione e valorizzazione del patrimonio vitivinicolo regionale nel mondo. Si tratta di un esempio di successo – conclude Tramontana – anche per le nuove generazioni poiché capace di coniugare innovazione e tradizione ad una intensa attività di ricerca scientifica volta al miglioramento continuo della qualità dei propri vini”.

Il Presidente, la Giunta, il Consiglio e il Segretario generale di Unioncamere Calabria nel ricordarne le doti umane e il significativo ruolo nel sistema economico e imprenditoriale regionale esprimono vicinanza alla famiglia formulando le più sentite condoglianze.