Montebello Jonico, i lavoratori del Comune proclamano lo sciopero: i motivi

“L’Unione Sindacale di Base (USB) ha proclamato un’intera giornata di sciopero del personale del Comune di Montebello Jonico per mercoledì 27 settembre, e dalle 8.30 terrà un presidio davanti la delegazione di Saline Joniche. A motivare questa iniziativa di mobilitazione la mancata trasformazione dei contratti da part-time a full-time per i lavoratori ex Lsu-Lpu nonché la mancata discussione in merito alla contrattazione integrativa del personale”. Così in una nota il Sindacato informa della giornata di sciopero.

“I tentativi di confronto con l’Amministrazione comunale non hanno dato esiti positivi, pertanto questa giornata di sciopero rappresenta un primo momento di azione, e altri ne seguiranno fino a quando non saranno rispettati i diritti di tutti i lavoratori del comune montebellese“.