Monte Bianco: Tajani, ‘a breve a Parigi per parlare di seconda canna per il traforo’**

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “A breve mi recherò a Parigi per parlare di una seconda canna nel traforo del Monte Bianco. L’esigenza del rafforzamento delle interconnessioni con la Francia non è più rinviabile ed una priorità per il Governo. Il raddoppio del Frejus sarà operativo nel primo semestre del 2024. Ho parlato con il ministro Colonna per dar vita a una seconda canna per il traforo del Monte Bianco. Il progetto dovrà essere in linea con le più moderne infrastrutture europee”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo al question time alla Camera.

“Ho voluto convocare domani una riunione straordinaria a livello tecnico della conferenza intergovernativa per il traforo del Monte Bianco – ha aggiunto Tajani – In funzione della tempistica dei lavori necessari per il ripristino del Frejus, verrà valutata su mia richiesta la riprogrammazione degli interventi di manutenzione previsti per i lavori del Monte Bianco”.