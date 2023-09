Montalbano Elicona: successo per il Festival del cibo NO.Strano di Santa Maria

StrettoWeb

Tre giorni intensi di musica dal vivo, stand enogastronomici, tradizioni popolari e un convegno informativo per raccontare la bellezza del territorio. Tutto realizzato dalla Pro Loco di Santa Maria APS di Montalbano Elicona (ME) con il patrocinio dall’Assessorato Regionale dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia in collaborazione con il Comune di Montalbano Elicona e il supporto del Comune di San Piero Patti, la Coldiretti sede provinciale di Messina, Simenza – Cumpagnia Siciliana Sementi Contadine e Gal Nebrodi Plus. A sostenere la Pro Loco di Santa Maria APS, in qualità di partener attivi delle tante iniziative, anche la PMM SRL di Librizzi (ME) e il Consorzio Stabile Cassiopea di Patti (ME).

Il direttivo della Pro Loco Santa Maria APS conclude così la manifestazione: “stiamo già lavorando alla nuova edizione, nonostante questa sia appena finita. Siamo soddisfatti della risposta del pubblico e del nostro lavoro ma abbiamo già tantissime idee nuove da sviluppare. Il nostro scopo, come pro loco, è di tutelare e raccontare il luogo, la nostra cultura, perché solo così possiamo parlare di turismo ecosostenibile e di turismo di ritorno. Ringraziamo le Amministrazioni, le attività e tutte le persone coinvolte. Le abbiamo ringraziate singolarmente ma vogliamo continuare a farlo perché hanno creduto nel progetto e ci hanno supportato. Siamo convinti che insieme riusciremo a portare avanti tantissime iniziative a beneficio collettivo”.

Presenti anche il Prof. dell’Università degli Studi di Messina Filippo Grasso consulente nazionale UNPLI Pro Loco Italia e Antonio Tavilla, Vice Presidente Pro Loco Casali Peloritani Messina, chiaro esempio di collaborazione e supporto e di lavoro sul territorio. A breve infatti inizierà un corso di formazione per guide turistiche ambientali ed escursionistiche con conseguente iscrizione all’albo regionale. Per tutte le info: proloco.casalipeloritani@gmail.com.

Ma torniamo ai tre giorni della manifestazione “STRA.GUSTO – festival del cibo NO.Strano”, chiusa da Valerio Scanu in concerto: l’artista si è esibito sulle cover dei brani più famosi e con alcuni dei suoi successi, emozionando il folto pubblico.