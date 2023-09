Orrore in Sicilia: due sorelle abusate da familiari, 4 arresti

StrettoWeb

Orrore in Sicilia dove 4 persone sono state arrestate dai carabinieri di Monreale per “violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e lesioni personali con l’aggravante di aver commesso il fatto in danno di discendenti, con abuso di autorità e nei confronti di minori di 10 anni“. Le vittime sono due sorelle, che hanno 13 e 20 anni e sarebbero parenti dei fermati.

L’inchiesta, coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia, ha fatto luce su “reiterati episodi di violenza sessuale che sarebbero stati commessi tra il 2011 e il 2023”.