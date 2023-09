Molinaro (Lega): completato l’iter per ultimare i lavori del Poliambulatorio di Acri”

StrettoWeb

“Con la delibera nr. 1951/2023 del Direttore Generale dell’ASP di Cosenza dott. Antonio Graziano, preso atto del Protocollo d’Intesa tra ASP di Cosenza e il Comune di Acri si dispone che l’Amministrazione Comunale, può procedere all’ultimazione dei lavori di adeguamento degli immobili ubicati ad Acri in via Vincenzo Iulia per l’appropriato uso socio-sanitario che prevede un poliambulatorio con diverse specializzazioni a beneficio di tutti i cittadini. Di questo danno notizia Pietro Molinaro consigliere Regionale della Lega e Antonio Bifano suo consulente esperto per l’organizzazione sanitaria e socio-assistenziale, che hanno seguito le varie fasi dalla valorizzazione degli immobili all’ultima delibera.

“Fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico –ambientale adesso – chiedono Molinaro e Bifano – si invita il sindaco a volere dar corso per completarli, ai lavori di adeguamento in modo da consegnare alla collettività un importante presidio sanitario. Con l’occasione – concludono – ringraziamo il Direttore Generale dell’Asp di Cosenza Graziano che ha seguito con attenzione l’iter complessivo insieme agli uffici preposti dell’Azienda Sanitaria”.