Mo: Ascari (M5s), ‘cittadino italo-palestinese arrestato a Israele, no a nuovo caso Zaki’

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Khaled El Qaisi è un cittadino italo-palestinese, studente di Lingue e Civiltà Orientali presso l?Università La Sapienza di Roma, tra i fondatori del Centro documentazione palestinese. Uno studioso stimato per il suo impegno nella divulgazione di materiale storico palestinese. È stato arrestato dalle autorità israeliane lo scorso 31 agosto, dopo aver trascorso le vacanze a Betlemme assieme alla moglie e al figlio, e da allora non si hanno notizie né in merito al suo stato di salute psicofisica né in merito alle accuse mosse nei suoi confronti. Gli è stato impedito anche di parlare con il suo avvocato”. Così Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle e coordinatrice dell’intergruppo parlamentare per la Pace tra Israele e la Palestina.

“Assieme agli altri membri dell?intergruppo parlamentare per la Pace tra Israele e la Palestina – prosegue – già ci siamo appellati al ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, all?ambasciatore d?Israele in Italia, Alon Bar, e a tutte le autorità competenti affinché siano rapidamente accertate le condizioni di salute di Khaled e garantito il pieno rispetto dei diritti all?equo processo e di difesa. Chiediamo inoltre che si esercitino tutte le pressioni necessarie per la sua liberazione immediata” “È doveroso che le autorità italiane si attivino per tutelare i diritti di un proprio cittadino. No a un altro caso Zaki”, conclude Ascari.