Mistero in Sicilia: parroco trovato morto in una stanza d’albergo

Una morte improvvisa, un mistero cha ha ancora troppi dettagli da svelare: Don Danilo Priori, noto sacerdote dell’arcidiocesi dell’Aquila in quiescenza, è stato ritrovato senza vita nella stanza d’albergo in cui alloggiava durante le vacanze. Il parroco, 53 anni, si trovava infatti nella località dell’Isola delle Femmine per trascorrere qualche giorno di relax i quali, in pochi attimi, si sono rivelati gli ultimi giorni della sua vita terrena. I Carabinieri locali, a seguito del ritrovamento del cadavere, hanno aperto le indagini e stanno effettuando i dovuti accertamenti per risalire alle cause della morte.

Al momento, il decesso resta avvolto nel mistero e, per tale ragione, è stato disposto l’esame autoptico che potrà, si spera, portare chiarezza sulla tragica vicenda. L’Arcivescovo dell’Aquila, insieme all’arcivescovo coadiutore e al clero Aquilano, hanno espresso cordoglio per la prematura scomparsa.