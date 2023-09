Migrazione scolastica, il Comune di un piccolo borgo calabrese: “compriamo noi i libri”

StrettoWeb

“L’Amministrazione Comunale acquisterà i libri di testo a tutti i bambini che da quest’anno inizieranno il ciclo della scuola media secondaria di primo grado. Un investimento in cultura e nella formazione dei giovani concittadini che avranno la possibilità di accedere al diritto allo studio con un’importante agevolazione che alleggerisce il carrello della spesa alle famiglie”. È quanto fa sapere il sindaco Gianni Gabriele informando con il vicesindaco con delega alla cultura Sergio Esposito che la Giunta Municipale ha dato atto d’indirizzo agli uffici comunali per le procedure del caso.

“Novità assoluta nell’ambito dei servizi sociali cittadini, si tratta – spiega il Primo Cittadino – di un sussidio concreto alle famiglie e alla sopravvivenza dell’istituzione scolastica nella nostra comunità. Da anni, infatti, le scuole cittadine sono oggetto di una costante e continua migrazione di studenti. Molti genitori, negli anni scorsi, ritenendo per diversi motivi più conveniente spostare i loro figli nelle scuole di altri centri del territorio, hanno di fatto determinato lo svuotamento delle nostre classi”.

“Dovevamo porre un argine a questa emorragia e, pertanto, abbiamo pensato di incentivare le nuove iscrizioni alla scuola media dando un supporto fattivo alle famiglie, oltre al trasporto scuolabus gratuito e la mensa biologica, fino all’anno scorso unica in Calabria”. L’intervento, a valere sui capitoli di bilancio comunale, servirà ad acquistare i libri di testo con validità triennale ai nuovi studenti della Scuola secondaria di primo grado.

L’Amministrazione Comunale in queste ore ha terminato l’attività di manutenzione straordinaria del plesso scolastico attraverso le attività di pulizia e tinteggiatura degli ambienti così da rendere le aule accoglienti e ospitali in vista dell’inizio dell’anno scolastico in programma il prossimo giovedì 14 settembre.