Migranti: Schlein, ‘da governo Meloni fallimento totale, hanno peggiorato le cose’**

StrettoWeb

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Assistiamo al fallimento totale delle politiche del governo Meloni. I nodi stanno venendo al pettine. Non solo abbiamo visto il dramma di Lampedusa dopo che la destra per anni ha promesso di risolvere questa questione”. Così Elly Schlein alla festa dell’Unità a Spello.

“Quando sono intervenuti hanno fatto un decreto disumano che peggiora le cose, hanno smantellato il sistema di accoglienza diffusa, hanno reso più difficile salvare le vite in mare, gli arrivi sono aumentati. Serve molta più serietà”.