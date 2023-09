Migranti: Meloni, ‘non importa se ora pago scotto ma voglio soluzione strutturale’

StrettoWeb

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “La politica estera è sempre politica interna. Questo significa affrontare alcuni dei grandi temi irrisolti degli ultimi decenni, come l?immigrazione. Lo dico perché so che molti di quelli che ci hanno votato speravano in risultati immediati. Non mi spaventa pagare uno scotto nel breve periodo, perché a me non interessano soluzioni effimere o risposte propagandiste che funzionano sul piano della comunicazione ma durano due mesi per poi tornare al punto di partenza. Voglio risolvere il problema in modo strutturale”. Lo ha detto, a quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni intervenendo all’assemblea nazionale di Fdi.

“È un lavoro immane, ci vorrà tempo, ma alla fine avremo la meglio sui trafficanti, fermeremo l?immigrazione illegale e gestiremo ordinatamente quella legale. Significa garantire all?Italia accordi e investimenti, aiutare le nostre aziende ad aprire nuove opportunità, significa garantire che il nostro punto di vista sia tenuto in considerazione nel dibattito internazionale”, ha rimarcato.