Migranti: Meloni a Guterres, ‘serve impegno maggiore per Africa’

New York, 21 set. (Adnkronos) – Nell’incontro con il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presentato “le priorità della prossima presidenza italiana al G7 ed ha sottolineato la necessità di un impegno maggiore e coordinato a favore dell?Africa, evidenziando la possibilità che le crisi nel continente possano diventare delle opportunità di crescita”. Guterres “ha condiviso in pieno l?approccio italiano nei confronti dell?Africa ed ha espresso la propria disponibilità a collaborare con la Presidenza italiana del G7”. Lo rende noto Palazzo Chigi.

Il segretario generale ha, inoltre, “manifestato il proprio apprezzamento per il significativo contributo fornito dall?Italia all?Organizzazione in tutti i settori di attività ed ha, inoltre, ricordato il Vertice sui Sistemi Alimentari di Roma, definendolo un grande successo. Altro tema al centro della conversazione quello dell?Intelligenza artificiale e le prospettive di sviluppo, che garantiscano la centralità dell?uomo. Entrambi hanno convenuto di lavorare insieme su questo punto”.