Migranti: Mattarella, ‘Governi in dialogo, Italia e Germania sapranno collaborare’

StrettoWeb

Piazza Armerina (En), 21 set. (Adnkronos) – Della questione dell’accoglienza dei migranti da parte della Germania, “stanno discutendo i ministri dell’Interno della Germania e dell’Italia e sono sicuro che troveranno certamente una soluzione collaborativa, come è sempre avvenuto e come avviene abitualmente tra Germania e Italia”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’incontro stampa congiunto con l’omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier.

“Quello che è emerso nei colloqui tra il Presidente Steinmeier e me -ha proseguito il Capo dello Stato- è la perfetta omogeneità di valutazione del fenomeno migratorio che non colpisce soltanto l’Italia, colpisce anche la Germania con altre rotte che non attraversano il Mediterraneo ma l’Europa continentale”.

“Abbiamo entrambi la percezione che è un fenomeno epocale, che va governato con visione del futuro, non con provvedimenti improvvisati o tampone che risolvono qualche occasione temporanea, ma che esaminino e affrontino il problema con una visione del futuro coraggiosa e nuova rispetto ad un fenomeno così grande. Ma su questo l’operatività è rimessa ai Governi, non è rimessa nè al Presidente Steinmeier nè a me”.