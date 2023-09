Migranti: Magi, ‘a Lampedusa passerella vergognosa, è immagine ipocrisia Meloni’

StrettoWeb

Roma, 17 set. (Adnkronos) – ?L?hotspot di Lampedusa ripulito e tirato a lucido per la visita di oggi è l?immagine perfetta dell?ipocrisia di Giorgia Meloni. Una passerella vergognosa in cui Meloni dice di fatto no alla redistribuzione europea e che l?Italia si accollerà da sola tutto lo sforzo dell?accoglienza: è la cambiale che la nostra premier paga per l?alleanza europea con Orban e gli altri Paesi di Visegrad, che da sempre rifiutano un approccio europeo all?immigrazione. Non solo: creando nuovi Cpr e allungando i tempi di inumana detenzione dei migranti, perché di questo si tratta, Giorgia Meloni ne scarica il peso su sindaci e le comunità locali?. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.